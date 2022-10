Hilfe zur Selbsthilfe aus Steinhagen

Steinhagen

Am Anfang stand ein Brief der engagierten Woerdenerin Tieneke Lander-Riemersma 1982 an den Steinhagener Udo Bolte – mit dem Ziel, die seit zehn Jahren bestehende und etwas schwächelnde Städtepartnerschaft mit einer neuen Aufgabe zu beleben: „... denken wir, dass gerade aus dem Europäischen Gedanken, wir zusammen mit der Partnerschaft mehr Kontakt mit der dritten Welt suchen sollten.“ In der Folge entstanden 1986 die Bürgerkomitees.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold