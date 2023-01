"Hinein ins Digitale" im Altkreis Halle/Westfalen

Steinhagen

Die Gemeindebibliothek Steinhagen macht auf ein Info- und Fortbildungsangebot zum Thema Digitalisierung und digitale Bibliothek aufmerksam, das sich an alle Interessierten richtet. „Rein ins Digitale“ heißt die Veranstaltung am Donnerstag, 19. Januar, 19 Uhr in der Gemeindebibliothek, Am Kirchplatz 26a in Steinhagen.