Höchste Anerkennung, große Motivation

176 Einsätze hat der Löschzug Steinhagen im vergangenen Jahr abgearbeitet. Darunter drei Mittel-, 12 Kleinbrände, 82 Hilfeleistungen und so manch kurioser Einsatz, bei dem schon mal eine Slipeinlage im Toaster brannte. Die Kameradinnen und Kameraden müssen sich den unterschiedlichsten Herausforderungen stellen und haben mit steigenden Belastungen zu kämpfen, wie der Leiter der Steinhagener Feuerwehr, Lutz Mescher, bei der Jahreshauptversammlung des Löschzugs Steinhagen deutlich macht.

Wurden für ihr jahrelanges Engagement in der Feuerwehr geehrt: (von links) Marcel Schönfeld, Andreas Kramme, Björn Deike und Ingo Czichon.

Er nutzt die Zusammenkunft im Gerätehaus jedoch auch, um die Gastgeber ausdrücklich zu loben, denn in Steinhagen funktioniere der in der heutigen Zeit schwierig gewordene Generationenwechsel. „Ich finde das richtig gut. Die Kameraden bringen sich ein und sorgen für frischen Wind“, sagt Mescher, demzufolge der Steinhagener Löschzug Ende März eine neue Garage erhalten soll, um mehr Spielraum für die Unterbringung von Gerätschaften zu bekommen. Außerdem soll es 2023 eine größere Übung mit Beteiligten des Kreises geben. „Da fahren wir dann das ganz große Besteck auf“, kündigt der Feuerwehrleiter an.