Hochtechnologie aus Steinhagen für die ganze Welt

Das Unternehmen blickt auf eine rasante Aufstiegsgeschichte zurück. In einem Vierteljahrhundert wurde aus dem Start-up der Weltmarktführer mit Tochterunternehmen, Partnern und Kunden rund um den Globus. Und das Unternehmen wächst weiter. Ein Anbau am Hauptsitz in Steinhagen ist geplant, um die Produktionskapazitäten zu verdoppeln und bald die nächsten 10.000 Anlagen im Feld im Betrieb zu haben.

„Das 10.000. System ist für uns eine großartige Leistung, die wir nur im Team geschafft haben“, sagt Christian Buske, CEO bei Plasmatreat, und ist stolz auf sein Unternehmen und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. „Das System besteht aus einem Generator, zwei statischen Düsen und jeweils einer PCU (Plasma Control Unit) und ist bereits auf dem Weg zum Kunden, einer Universität in den USA. Hier wird die Anlage in der landwirtschaftlichen Forschung eingesetzt, um zu prüfen, wie sich Plasmabehandlung auf die Keimung von Saatgut und die Pflanzengesundheit auswirkt.“

Zusätzlich zu den drei Komponenten (Generator, Düse und Kontrolleinheit) wird für die Plasma-Erzeugung nur Druckluft und Strom benötigt. Nach flüssig, fest und gasförmig ist Plasma der vierte Aggregatzustand. Tritt Plasma mit seinem hohen Energieniveau in Kontakt mit Materialien, so verändert es die Oberflächeneigenschaften, zum Beispiel von wasserabweisend zu wasseraufnehmend. Bei der Feinstreinigung etwa von Metall und Glas mit Openair-Plasma von Plasmatreat werden Oberflächen sanft und sicher von Staub, Fetten, Trennmitteln und Additiven befreit. Bei Kunststoffen wird die Oberfläche ebenfalls so verändert, dass eine langzeitstabile Haftfestigkeit von Klebstoffen und Beschichtungen erzielt werden kann.

Plasmatreat stellt sich jederzeit auf die Anforderungen bei ihren Kunden und deren Anwendungen ein. Die einzelnen Systemkomponenten der Plasmasysteme von Plasmatreat (Düsen, Plasma Control Unit und Generator) können einfach in Produktionslinien, aber auch stand-alone eingesetzt werden. Diese individuellen Fertigungszellen mit Automatisierungslösungen, sogenannte PTUs (Plasma Treatment Units) werden auf die prozesstechnischen Abläufe beim Kunden abgestimmt und mit verschiedenen Handling-Optionen ausgestattet.

Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit der Plasmabehandlung war auch schon früh ein Thema bei Plasmatreat. Durch die eigens entwickelte PCU (Plasma Control Unit) stellt das Unternehmen sicher, dass die Plasmabehandlung auch reproduzierbar im Kundenprozess ist.

Vom Garagen-Start-up zum Weltmarktführer

Gegründet 1995 in Steinhagen, expandiert Plasmatreat seit dem Jahr 2000 kontinuierlich: Erste Tochtergesellschaften werden in Nordamerika, Asien und Europa gegründet. In den kommenden zwei Jahrzehnten entsteht ein weltweites Netz an Niederlassungen, das sich unter anderem durch die Übernahme von Mitbewerbern, etwa in England und den USA, weiter ausbreitet. Die Forschung und Entwicklung der internationalen Unternehmensgruppe findet in Technologiezentren in Deutschland, USA, Kanada, China und Japan statt, darunter auch das 2017 eröffnete Technology-Center im Silicon Valley in Hayward, USA.

Aktuell bestehen Plasmatreat Tochterunternehmen und Vertretungen in weltweit mehr als 30 Ländern, darunter die jüngsten Neuzugänge aus 2020 und 2021, die Niederlassungen in Diepoldsau in der Schweiz, in der spanischen Hauptstadt Madrid und im schwedischen Göteborg. „Mit unserem weltweiten Vertriebs-, Service und Partnernetz können wir schnell auf die Kundenanforderungen und -bedürfnisse reagieren,“ erklärt Buske.