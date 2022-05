Hochzeit mit Harfe und Discofox

Lasse und Jana Möller, geborene Brennecke, haben sich in Steinhagen das Jawort gegeben. Eine zweite bekannte Standesbeamtin saß diesmal auf der Besucherbank, und als Überraschung gab es romantische Harfenklänge.

Fast könnte man meinen, ihre Berufe hätten sie zusammengeführt: Denn die Braut arbeitet als Lehrerin an der Fachschule für Agrarwirtschaft in Münster, der Bräutigam als Einkäufer bei Claas. Doch Lasse (29) und Jana Möller (34), geborene Brennecke, haben sich 2019 über das Internet kennengelernt – und trafen sich daraufhin erstmals im Irish Pub in Gütersloh.