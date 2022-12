Hohe Krankenstände an Steinhagener Schulen

Steinhagen

So viele kranke Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte: "So extrem habe ich es noch nie erlebt", sagt Susanne Kordes, Leiterin der Grundschule Brockhagen. Die allgemein grassierende Erkältungs- und Grippewelle hat auch die Steinhagener Schulen voll erfasst - und stellt sie vor riesige Herausforderungen. Wie macht man Unterricht mit nur sechs Kindern in der Klasse? Welche Vertretungen sind noch möglich, wenn fast die Hälfte des Kollegiums fehlt?

Von Annemarie Bluhm-Weinhold