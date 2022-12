Hörmann meldet Kurzarbeit in Amshausen an - blickt aber nach vorn

Steinhagen-Amshausen

Mit steigenden Bauzinsen gibt es immer weniger Häuslebauer, hinzu kommen Materialknappheit und lange Lieferzeiten für zahlreiche Komponenten von Toren, Türen, Zargen und Fenstern: "Wir stecken tief in der Absatzkrise", findet Unternehmer Christoph Hörmann klare Worte. Seit Donnerstag gilt im Hörmann-Werk Amshausen Kurzarbeit. Doch im Rahmen der Jubilarehrung am Freitagmittag zeigt sich der Gesellschafter optimistisch : "In Ihren Adern fließt blau-orangefarbenes Blut. Ich denke, dass wir aus all den Krisen gestärkt hervorgehen."

Von Volker Hagemann