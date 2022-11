Hörmann verzichtet auf Grundstück im Steinhagener Gewerbegebiet

Entscheidung zum Standort für Gerätehäuser geändert: nun Fläche in Polen im Blick

Steinhagen

Diese Nachricht kam wie ein Paukenschlag: Die Firma Hörmann wird im neuen Gewerbegebiet Langebrede/Detert nun doch kein neues Werk errichten. Aus wirtschaftlichen Gründen wird stattdessen der Neubau des Werks auf einem Grundstück in Polen in Erwägung gezogen, das sich bereits in Besitz der Hörmann-Gruppe befindet.

Von Volker Hagemann