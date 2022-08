Im Schlichte-Carree wird's wieder dufte(n)

Renovierung ist in vollem Gange: Perus und die Bäckerei Rolf investieren 270.000 Euro in die künftige Steinhagener Filiale

Steinhagen

"Nach 20 Jahren kann man die Räume nicht einfach an eine andere Bäckerei übergeben,“ sagt Perus-Geschäftsführer Horst Neugebauer. Und zeigt gemeinsam mit dem neuen Mieter Thomas Rolf, warum die Steinhagener noch mindestens bis zum 1. Dezember auf die Eröffnung der Bäckerei Rolf am Schlichte-Carree warten müssen. Denn das Ladenlokal, das seit Fertigstellung des Neubaus direkt an der Woerdener Straße von der Bäckerei Welpinghus betrieben worden ist, soll und muss komplett entkernt werden.

Von Klaus-Peter Schillig