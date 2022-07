Wer nicht ohnehin gerade schon am Strand liegt, der träumt vielleicht von Sonne, Sand und Meer. Diese Urlaubsstimmung nehmen Jörg und Karin Ostermann auf und zeigen Bilder, die ihre Mutter, die Steinhagener Künstlerin Elisabeth Willnecker, und ihr Stiefvater Rudolf Willnecker einst auf Wangerooge, Bornholm, Formentera und anderen maritimen Traumorten gemalt haben.

Nicht nur Bilder von Wangerooge in interschiedlichen Techniken haben Jörg und Karin Ostermann von ihrer Mutter Elisabeth Willnecker ausgesucht, sondern auch von weiteren Urlaubzielen.

Ganz in der Tradition der einstigen Hausausstellungen ihrer 2016 verstorbenen Mutter lädt das Geschwisterpaar für diesen Sonntag, 17. Juli, 10 bis 17 Uhr zur Bilderschau ins Dachgeschoss des Ostermann-Hauses an der Tulpenstraße 10 in Steinhagen ein.