„Immer mehr Leistungsdruck, Lernschwierigkeiten und Ängste“

Schulsozialarbeit stößt auch im Steinhagener Gymnasium an ihre Grenzen: „Die Lage hat sich zugespitzt“

Steinhagen

"Es ploppt unheimlich viel an Fragen und Problematiken seitens der Schülerinnen und Schüler auf“, fasst es Stefan Binder zusammen. Der Schulleiter des Steinhagener Gymnasiums war jetzt zu Gast im Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Kultur, um den Antrag des SteinGy an die Gemeinde zu erläutern: Die Schule will die dortige Schulsozialarbeit um eine Dreiviertelstelle aufstocken.

Von Volker Hagemann