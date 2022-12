Impfungen jetzt nur noch beim Arzt

Jetzt sind die Pforten zu: Am Freitag bekamen die letzten Personen in der Impfstelle des Kreises Gütersloh ihre Corona-Schutzimpfung – darunter auch die Familie Triantafillou aus Steinhagen.

Sie gehören zu den rund 65.000 Bürgerinnen und Bürger, die sich seit der Wiedereröffnung im November 2021 an der Marienfelder Straße haben impfen lassen.

Mehr als 300.000 Impfdosen verabreicht

Zusammen mit den Impfungen im vorherigen Impfzentrum sind dort seit dem 8. Februar 2021 zirka 299.000 Impfdosen verabreicht worden. Weitere rund 26.000 waren es bei den mobilen Aktionen des Impfzentrums und der Koordinierenden COVID-Impfeinheit (KoCI).

Bis zuletzt wurden pro Tag zirka 100 Personen geimpft, ein Großteil davon waren seit Sommer vierte Impfungen. Trotzdem hat sich die Nachfrage im Vergleich zu 2021 deutlich reduziert.

Fortan können sich Bürgerinnen und Bürger eine Corona-Schutzimpfung bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten abholen. Die Impfhotline ist ab sofort nicht mehr besetzt.

Impfstraßen abgebaut, Hotline geschlossen

Die Impfstelle im ehemaligen Naafi-Shop auf dem Flughafengelände in Marienfeld wird nach Landesvorgabe bis Ende des Jahres zurückgebaut. Das bedeutet, dass Impfstraßen abgebaut werden, Technik deinstalliert und Büros zurückgebaut werden. Das Team der KoCI wird sich durch die Schließung von 16 auf drei Personen verkleinern, die von nun an im Kreishaus Gütersloh arbeiten werden.

Einen letzten mobilen Impf-Einsatz der der KoCI gibt es am kommenden Dienstag, 20. Dezember, von 15 bis 18 Uhr im Musikzehner am Kulturgüterbahnhof in Langenberg, Bahnhofstraße 14.