In Brockhagen steigt das Feuerwerk erst am Neujahrsabend

In der Silvesternacht um Mitternacht böllern, das kann ja jeder. Die Brockhagener Dorfgemeinschaft aber begrüßt das neue Jahr erst am Neujahrsabend mit einem großen Feuerwerk. Und das steigt nun endlich nach zwei Jahren Pause wieder.

Am Sonntag, 1. Januar, beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr. Es gibt Bratwurst, Pommes, Crêpes, Glühwein, Kinderpunsch, Kakao und Kaltgetränke an verschiedenen Ständen auf dem Sportplatz Brockhagen. Der Erlös der Stände geht in die Vereinskassen der Dorfgemeinschaftsvereine Feuerwehr, Kyffhäuser-Kameradschaft und TuS.