In der Lungenfacharztpraxis in Steinhagen geht es weiter

Steinhagen

Fast 42 Berufsjahre liegen hinter ihm, fast 28 Jahre davon hat Reiner Schröder als niedergelassener Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie in Steinhagen verbracht – eine Institution nicht nur in der Gemeinde, sondern weit über die Grenzen des Altkreises Halle hinaus. Zum 1. Januar hat er seine Praxis an der Bahnhofstraße 19a an seine Nachfolgerin Dr. Henrike Jostmeyer übergeben und ist in den Ruhestand gegangen.