In Steinhagen trifft Bach auf Breakdance

„Goldberg moves... Bach goes Breakdance“ – unter diesem Titel steht ein experimentelles Tanztheater, das am kommenden Samstag, 29. Oktober, auch im Steinhagener Kulturwerk das Publikum mitreißen will.

Auf dem Programm steht die Adaption von Musik von Barockmeister Johann Sebastian Bach auf Tanzformen der heutigen Zeit. Beginn ist um 20 Uhr in der Aula des Steinhagener Schulzentrums.

Christoph Hagel, Echo-Preisträger, Dirigent und Regisseur, hat sich des Themas angenommen und bringt ein Experiment aus Beats und Breaks mit sechs Tänzern und Tänzerinnen, einer Pantomime, zwei Akrobaten, einem Pianist und drei Streichern auf die Bühne. Bachs berühmte „Goldberg-Variationen“ von 1741 sind geniale „Klavier-Übungen“, so ihr eigentlicher Titel. Legendär wurden sie erst, als Cembalo-Schüler Johann Gottlieb Goldberg sie nachts dem unter Schlaflosikeit leidenden russischen Gesandten Keyserlingk am Dresdner Hof August des Starken vorspielte. So dynamisch sind die Bach Etuden also gar nicht – aber das werden sie jetzt im Tanztheater umso mehr.

Karten gibt es in der Kreissparkasse Am Pulverbach in Steinhagen, per E-Mail unter [email protected] und an der Abendkasse.