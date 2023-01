Jecke Zeiten - auch in Steinhagen

Noch vier Wochen, dann sind auch im sonst karnevalistisch zurückhaltenden Steinhagen die Narren los: Der Karnevalsverein Cronsbachfunken (KCCF) ist mitten in den Vorbereitungen für ein turbulentes Wochenende zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag. Endlich wieder, mag mancher sagen, denn zwei Jahre lang hatte auch der KCCF Enthaltsamkeit zu üben.

So schön darf's wieder werden - wie zuletzt 2020 bei der letzten Prunksitzung kurz vor Beginn der Pandemie. Die Cronsbachfunken tanzen natürlich auch diesmal wieder mit.

Los geht es mit den närrischen Tagen in Steinhagen am Donnerstag, 16. Februar, wenn der KCCF um 16.33 Uhr die Flaggen vor dem Rathaus hisst und um 17.11 Uhr selbiges stürmt. Krawatte abschneiden wie bei Alt-Bürgermeister Klaus Besser ist zwar nun nicht mehr möglich, wie KCCF-Sprecher Stephan Volkmann aber ankündigt, wird Bürgermeisterin Sarah Süß extra eine besondere Verkleidung erhalten: „Dies ist das erste Jahr, in dem Frau Süß wirklich den Schlüssel abgeben muss.“