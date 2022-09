Kampf um die Rechte von Kindern

„Es ist noch ein langer Weg“ – Aktionstag am 17. September in Steinhagen

Steinhagen

Gelegenheit zum Spielen zu haben, sich mit Freunden zu treffen, ein eigenes Kinderzimmer zu haben – was manch einem als selbstverständlich erscheinen mag, ist es anderswo auf der Welt noch lange nicht. Auf die Rechte von Kindern soll ein Aktionstag am Samstag, 17. September, in Steinhagen aufmerksam machen.

Von Volker Hagemann