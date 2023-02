"Helau again" in Steinhagen

Schöner hätte es auch Howard Carpendale nicht singen können: "Helau again" trällerte das Weiberfastnachtskomitee am Donnerstagnachmittag, als der Karnevalsclub Cronsbachfunken (KCCF) das Rathaus stürmte. Ausgelassenheit und Lebensfreude pur - auch beim Gefolge der vier Damen. Und die Bürgermeisterin? Sie mischte ordentlich mit - inkognito gewissermaßen.

Drei Jahre nach dem bisher letzten Rathaussturm an Weiberfastnacht ist in Steinhagen vieles, aber nicht alles anders. Dem Bürgermeister jedenfalls kann man keine Krawatte mehr abschneiden - aber man kann die Bürgermeisterin "gendern": Und so wurde Sarah Süß am Donnerstagnachmittag zu „Nils Karneval“, dem Maskottchen ihrer ungestümen Gäste.