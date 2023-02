KCCF Steinhagen feiert mit 600 Gästen tolle Party

Die große Show, die können sie einfach. Am Samstag haben Steinhagens Karnevalisten vom KCCF mit fast 600 Gästen in einer nahezu vollbesetzten Aula Party gefeiert - die 59. Prunksitzung.

Prunksitzung in der Aula ist eine großartige Show

Drei Jahre ist es her: 2020, knapp bevor Corona alles zum Stillstand brachte, hat der Karnevalsclub Cronsbachfunken in Steinhagens größtem Saal das bisher letzte Mal gefeiert. Am Samstag ist es, als ob es die Pandemie-Pause nicht gegeben hätte. Dichtes Gedränge, feierlustige Menschen, großartige Kostüme.