Der KCCF Steinhagen und der jecke Phönix

Sperrig, oder? Ja, sagen jedenfalls die Wagenbauer. Die Kreativen, die in einer Scheune im Süden von Brackwede den Mottowagen des KCCF für die Umzüge am kommenden Sonntag in Harsewinkel und am Montag in Rietberg erschaffen haben, pflanzen ihm einen Phönix mit einer sagenhaften Spannweite von 3,20 Metern auf. Das ist wahrlich sperrig, die Schwingen muss der Vogel für den Transport jedesmal anlegen.

