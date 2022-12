Kein versuchter Raub in Steinhagen

Der Zeugenaufruf nach einem Raubdelikt in Steinhagen am 28. November wird zurückgenommen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Eine 33-Jährige hatte angegeben, zwei Männer hätten versucht, sie zu überfallen. Nun wird gegen die Frau ermittelt.

An der Bushaltestelle am Bahnhaltepunkt Bielefelder Straßesollte sich die Tat ereignet haben.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen hätten sich, so die Polizei, erhebliche Zweifel an den Geschehnissen ergeben, die sich am Montag, 28. November, an der Bushaltestelle am Bahnhaltepunkt Bielefelder Straße abgespielt haben sollen. Die vermeintlich geschädigte 33-Jährige habe eingeräumt, den versuchten Raub am Steinhagener Bahnhof vorgetäuscht zu haben. Angeblich hatten zwei Männer versucht, Bargeld und Zigaretten zu erbeuten, wogegen sie sich gewehrt hätte.

Gegen die 33-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens eingeleitet.