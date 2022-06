Keine Abfuhr nachträglich in Steinhagen

Die Entsorgungsfirma Prezero hat der Abfallberatung der Gemeinde mitgeteilt, dass eine Nachabfuhr der am vergangenen Donnerstag, 2. Juni, und am Freitag, 3. Juni, nicht entleerten Wertstofftonnen und Papiertonnen nicht stattfindet.

Eine Nachabfuhr sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich, gab die Gemeinde weiter. Dies bedeutet, dass die nicht abgefahrenen Leichtverpackungen und das nicht abgefahrene Papier in den Bezirken 2, 4, 7 erst mit der regulären Abfuhr der Wertstofftonnen und Papiertonnen am 7. und am 8. Juli abgefahren werden. Dann können Leichtverpackungen auch in den gelben Säcken (erhältlich im Rathaus oder bei Prezero), Papier in Kartons dazugestellt werden.

Eine Entsorgung vorab ist direkt am Entsorgungspunkt in Künsebeck möglich: Leichtverpackungen montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr bei Prezero, Im Hagen 1, Papier und Pappe am Entsorgungspunkt Nord, Im Hagen 1 a; Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 16.30 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr.