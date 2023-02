Endlich wieder Kinderbibeltage in Steinhagen

Endlich wieder Kinderbibeltage in Präsenz und an einem Ort. Das Osterferienprojekt wird jetzt von einem 30-köpfigen Team vorbereitet.

Anmeldung für Projekt in den Osterferien ab Ende Februar nur online

Die mehr als 30 Helferinnen und Helfer freuen sich schon auf die Kinderbibeltage, die in den Osterferien endlich wieder in Präsenz stattfinden können.

Über 30 ehrenamtliche Mitarbeiter im Alter von 13- bis 60 Jahren haben sich jetzt im Pfarrheim der St. Hedwigsgemeinde getroffen, um ein besonderes Projekt für die Osterferien vorzubereiten. Unter der Leitung von Simon Wolter, Anne-Kathrin Becker und Annette Petrick haben sie gemeinsam den Startpunkt für die diesjährigen Kinderbibeltage gesetzt.

Mit kurzen Szenen oder auch durch eigens von Gemeindepädagoge Simon Wolter gemalten Bildern wurden die Geschichten erzählt, mit denen sich dann auch die Kinder in den Osterferien beschäftigen werden. Neben der persönlichen Beschäftigung mit dem Thema „Abraham – versprochen ist versprochen“ wurden auch schon erste Ideen für kreative Angebote oder Spiele ausgetauscht.

Abraham ist Thema

Dieses Jahr finden die Kinderbibeltage nach Corona erstmals wieder in Präsenz und für alle im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. In der zweiten Woche der Osterferien, also vom 12. bis 14. April jeweils von 14 bis 17 Uhr sind alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren eingeladen, ein Theaterstück zu sehen, gemeinsam zu singen und zu basteln und auf dem Gelände um das Dietrich-Boenhoeffer-Haus zu spielen.

Am Sonntag, 16. April, wird es um 11Uhr einen Abschlussgottesdienst in der Dorfkirche mit anschließendem Mittagessen im Bonhoeffer-Haus geben.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online ab Ende Februar unter kirche-steinhagen.de