Er wohnte in Hamburg, sie in Steinhagen. Über das Internet lernten sie sich 2018 kennen, und als er beruflich in Münster zu tun hatten, da trafen sie sich dort, lernten sich kennen – und lieben. Am Freitag haben sich Timo, geb. Schulz und Kira Heitland im Steinhagener Standesamt das Ja-Wort gegeben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar