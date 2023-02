Viel Musikprogramm in Steinhagen

Den Beginn macht an diesem Sonntag, 26. Februar, ein Singegottesdienst unter dem Titel "Hellwach und zugewandt". Dieser Gottesdienst mit Pfarrerin Kirsten Schumann findet im Rahmen eines Chorprojektes mit "4Laut" und weiteren Gastsängern und -sängerinnen unter anderem aus der Kantorei statt, wie Annette Petrick sagt. Am Sonntagabend gibt es um 17 Uhr ein Konzert in der St. Hedwigskirche, bei dem das Erarbeitete vorgetragen wird. "Im Gottesdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ist die Gemeinde eingeladen, selber mitzusingen", so die Kantorin.

