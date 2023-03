Gelungener Neustart in Steinhagen

Die Frühjahrskirmes in Steinhagen hat nach drei Jahren Pandemiepause einen gelungenen Neustart erlebt. Am Freitag war der Ortskern voll von Besuchern.

Pünktlich zur Eröffnung der Frühjahrskirmes schaute Freitag auch die Sonne vorbei – das darf durchaus erwähnt werden, weil Kirmes und gutes Wetter in Kombination wahrlich keine Selbstverständlichkeit in Steinhagen ist. Die äußeren Bedingungen passten also für den Neustart nach der Pandemie-Pause: „Es ist wieder Kirmes in Steinhagen. Und doch ist alles anders“, sagte Bürgermeisterin Sarah Süß.