Eine Woche nach Sünne Peider in Versmold ist traditionell Kirmes-Zeit in Steinhagen - und so drehen sich von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. März, im Ortskern wieder die Karussells.

Nach der Pandemiepause ist es allerdings die erste Frühjahrskirmes, die wieder über die Bühne geht. Und neu ist noch etwas: Die Gemeinde Steinhagen hat die Organisation der Kirmes von Dirk und Wilfried Oberschelp übernommen.

Und so erklärt Annika Eilers, bei der im Ordnungsamt die Fäden zusammenlaufen: "Ganz nach dem Motto 'never change a running system' wurde Wert darauf gelegt, die Stammbeschicker und Stammplätze beizubehalten." Auch in diesem Jahr wird es wie gewohnt den Musikexpress, Autoscooter, Scheibenwischer, Simulator und andere Fahrgeschäfte für Jugendliche und Erwachsene geben.

Entenangeln für die Kinder

Für die Kinder steht Entenangeln, Ballwerfen, Trampolinspringen, Karussellfahren und ähnliches auf dem Programm. Crepes, Süßwaren, Churros, Twisterkartoffeln, Fisch, Gyros, Bratwurst, Getränke und andere Speisen sorgen für das leibliche Wohl.

Die Kirmes öffnet am Freitag und Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von etwa 13bis 21 Uhr. Eine offizielle Eröffnung wird es am Freitag um 15 Uhr geben. Im Anschluss können Schnäppchenjäger bei der Happy Hour bis 17 Uhr günstige Chips erwerben.

Feuerwerk und Trödelmarkt

Ein Highlight wird das jährliche Kinder- und Familienfeuerwerk am Samstag um 19 Uhr sein. Dies findet auf dem Rathausvorplatz statt und ist ein Spektakel für Jung und Alt.

Außerdem findet am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr bzw. 14 Uhr ein Trödelmarkt um die Kirche statt. Von Dekoartikeln bis Bekleidung ist für jedermann etwas dabei.