Vergnügen zwischen Fahrgeschäften, Feuerwerk und Flohmarkt

Die Vorfreude auf die erste Frühjahrskirmes nach der Pandemie-Pause war groß. Und so verwundert es kaum, dass trotz des bescheidenen Wetters am Wochenende tausende Besucher den Weg in den Steinhagener Dorfkern finden, um zwischen Markptplatz und Fivizzanoplatz eine unbeschwerte Zeit zu erleben.

Sei es an einem der zahlreichen kulinarischen Stände oder in einem der Fahrgeschäfte, die insbesondere vom Nachwuchs in Beschlag genommen werden. Musikexpress, Autoscooter & Co. scheinen offenbar immer noch eine große Faszination auszuüben und stehen stellvertretend für die Rückkehr von Lebensfreude, die in der Vergangenheit oft zu kurz kam.