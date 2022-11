Klageverfahren an der Steinhagener Waldbadstraße läuft weiter

Im Streit zwischen den Anwohnern und dem Investor Dudoq Real Estate um die Gestaltung des geplanten Gewerbeparks an der Waldbadstraße 88 ist noch keine Einigung erzielt. „Es ist weiterhin alles in der Schwebe“, heißt es auf WB-Anfrage von Seiten der Anwohner.

Waldbadstraße 88 Steinhagen Ein Blick von Süden auf das Gelände: Links hinter dem grauen Wall sieht man das Wäldchen, das in Teilen erhalten bleiben soll, am nördlichen Ende ist noch der Wall von Gronemeyer&Banck, der gewissermaßen vorgibt, wo die Einfahrt auf das Gelände sein soll (links beim Stuthe-Gebäude) und wo die Ausfahrt (oben rechts)

Denn: Die in einem Mediationsgespräch im August vor dem Verwaltungsgericht Minden mündlich vereinbarten Punkte finden die Anwohner zu einem Großteil in der schriftlichen Fixierung nicht wieder. „Das Schreiben entspricht nicht dem, was wir besprochen haben“, so die Anwohner: „Viele für uns entscheidende Dinge sind weggelassen worden.“