Kleine Kulturtage Steinhagen machen Lust auf "Mee(h)r"

Es sind die "Kleinen Kulturtage" in diesem Jahr - klein, aber fein. Denn mit einer musikalischen Reise ans Meer und einer atemberaubend spannenden Lesung kommen Kulturfreunde am ersten Wochenende im November dennoch auf ihre Kosten.

Mit Singersongwriter Frizz Feick geht es in den Norden - Die drei ???"-Sprecher liest aus "Die Vögel"

Jacqueline Lewald freut sich zu ihrem Einstand in Steinhagen "Kleine Kulturtage" mit Konzert und Krimi-Lesung anbieten zu können.

Das reduzierte Programm des sonstigen Herbst-Highlights der Kleinkunst in Steinhagen ist dem Umstand geschuldet, dass mit dem personellen Wechsel im Veranstaltungs- und Kulturmanagement der Gemeinde Steinhagen ein großes Programm in diesem Jahr nicht möglich war - zumal insbesondere die Kulturtage in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt besonders organisationsintensiv waren.