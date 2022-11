Kleinere Schäden am Hörmann Sportzentrum Steinhagen

Spvg.-Vorsitzender Andreas Wessels appelliert an soziale Kontrolle

Keine gravierenden wohlgemerkt – nichts, das man nicht beheben könnte. Doch Vorsitzender Andreas Wessels sieht sich genötigt, in einer E-Mail die unterschiedlichen Nutzer des Sportzentrums zu sensibilisieren: „Alle haben gewisse Aufgaben in der neuen Halle. Die Aufsichtspflicht hört mit Trainingsende oder Unterrichtsende nicht auf.“ Der Vorsitzende weiter: „Ich will vermeiden, dass Dinge passieren, die nicht umkehrbar sind, durch die vielleicht auch Menschen zu Schaden kommen.“