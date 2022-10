Steinhagen

Der 2. Aktionstag der Klimahelden steht an. Nach dem Auftakt im Mai in Borgholzhausen geht der Ev. Kirchenkreis Halle mit seiner Veranstaltungsreihe nun nach Brockhagen. Rund um die Kirche werden unter dem Motto „Für unsere Zukunft – optimal regional“ Stände zu den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Regionalität und Co. aufgebaut.