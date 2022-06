Heiner Frieters, Geschäftsführer der Dudoq Real Estate GmbH, hat sein Projekt am Donnerstagabend im Bauausschuss umfassend vorgestellt. Doch die entscheidende Frage bleibt offen.

Wie wird die Gewerbebebauung an der Waldbadstraße 88 auf dem früheren Gronemeyer&Banck-Gelände am Ende tatsächlich aussehen? Denn Frieters stellte lediglich ein Konzept vor, das „nicht in Stein gemeißelt ist“, wie er sagt, sondern Möglichkeiten bietet, um über die Wünsche der Nachbarn sprechen zu können, wie er sagte.