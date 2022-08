Kradfahrer in Steinhagen schwer verletzt

Ein Kradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend, 10. August, gegen 23.20 Uhr in Steinhagen schwer verletzt worden. Zuvor hatte der 25-jährige Versmolder mit seinem Motorrad der Marke KTM die Ströher Straße in Richtung Brockhagener Straße befahren. In Höhe der Ackerstraße kam er im Verlauf einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab.

Er wurde dabei schwer verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Da sich herausstellte, dass der 25-jährige alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3000 Euro.