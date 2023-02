Patenkind "Steini" zieht (fast) über Steinhagen

Denn die Gemeinde Steinhagen lädt für Freitag, 31. März, 20 Uhr zu einem Multimediavortrag mit dem Kranich-Experten Dr. Günter Nowald ins Rathaus ein. Initiiert hat die Veranstaltung Jörg Gatzemeier, Geschäftsführender Gesellschafter der Steinhagener Firma EMG Elektromobile. Das Unternehmen ist Förderer der gemeinnützigen GmbH Kranichschutz Deutschland und des NABU-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Denn dort, an der vorpommerschen Ostseeküste zwischen Darß-Zingst und Rügen, liegt eines der größten Brut- und Rastgebiete der Kraniche in Europa. Bis zu 70.000 der Vögel sind hier im Frühjahr und Herbst anzutreffen, wenn sie Energie für den Weiterflug tanken.

Dass sie dabei nicht den Landwirten die Äcker leer futtern, verhindert das Kranorama, eine moderne Beobachtungsstation am Günzer See, auf deren Flächen die Zugvögel im Rahmen des Vertragsnaturschutzes mit Mais und Getreide gefüttert werden.

Patenvogel ist zurzeit in der Extremadura

Jörg Gatzemeier ist aber auch ein Pate von "Steini". Der Jungvogel ist Schützling von EMG. Im Rahmen einer GPS-Live-Projekt-Partnerschaft ist das Tier im Juni 2022 in Zahren bei Parchim beringt und mit einem Sender ausgestattet worden. "Der GPS-Sender ermöglicht, tagesaktuell Aufenthaltsorte der Kraniche zu beobachten, um mehr über Rastplätze, mögliche Gefahren und das Verhalten der Vögel zu erfahren", so Gatzemeier. Mittlerweile erhält er über eine Datenbank der Max-Planck-Gesellschaft regelmäßig Signale von "Steini".

Deshalb weiß er, dass sich der Jungvogel im Oktober von Vorpommern aus mit den Artgenossen auf die große Reise in den Süden begeben hat. "Dabei ist er ganz dicht bei uns vorbeigeflogen", so Gatzemeier. Denn in der Nähe von Osnabrückwurde er geortet. Er überflog Münster und Hamm, den Nationalpark Eifel, über Frankreich ging es weiter nach Südwesten bis in die Extremadura in Südspanien. Im Januar war er noch dort im Winterdomizil. "Jetzt freuen wir uns auf eine hoffentlich gesunde Rückkehr im März", so der "Patenonkel", der Mitte September selbst im NABU-Kranichzentrum in Groß Mohrdorf war.

Gatzemeier ist seit Jugendtagen fasziniert von dem Vogel. Er ist in Göttingen aufgewachsen und damit ebenfalls in Bereich einer Hauptzugroute der Kraniche.

Beim Blick in den Himmel den Kranichen verfallen

Auch der Referent des Abends in Steinhagen, Dr. Günter Nowald, ist einst beim Blick in den Himmel den Kranichen verfallen. Im Frühjahr 1988 zogen bei einem Spaziergang im Osnabrücker Land 166 Graukraniche in relativ geringer Höhe über ihn hinweg, so dass er jeden einzelnen Flügelschlag hören konnte und am liebsten sofort mit ihnen in den hohen Norden gezogen wäre, wie er einmal in einem Interview schilderte. Der Biologe hat in den 1990er Jahren den Kranichschutz aufgebaut und leitet das Zentrum in Groß Mohrdorf. Seit 30 Jahren forscht er zu Kranichen.

Zudem ist er leidenschaftlicher Fotograf. Und insofern verspricht sich Jörg Gatzemeier faszinierende Fotos im Multimediavortrag. Kraniche stehen unter Artenschutz. Nachdem sich ihre Bestände in den vergangenen vier Jahrzehnten erholt haben, weil sie durch den Mais und Reisanbau während des Fluges gut versorgt waren, so sind die Populationen seit knapp zehn Jahren wieder bedrohter.

Denn es steht schlecht um die Reproduktion. 70 bis 80 Prozent der Kranichpaare, die ein ganzes Leben lang zusammenbleiben, brüten nicht mehr. Das liegt daran, dass Brutplätze zu trocken waren. "Eigentlich steht der Kranich immer im Wasser", so Gatzemeier. Und dort brütet er auch und zieht die Jungen auf. Fallen die Gebiete trocken, dann gibt es keinen Schutz mehr vor Räubern, die sich in Form von Füchsen, Madern und Hunden gerne auch über umgestürzte Bäume nähern. Diese gibt es wegen vermehrter Stürme ebenfalls öfter.

Weitere Unterstützer gesucht

"Vielleicht gewinnen wir durch die Veranstaltung in Steinhagen neue Unterstützer", sagt Jörg Gatzemeier. Immerzu würden außerdem im Kranichzentrum junge Leute als Praktikanten, FSJler oder Bundesfreiwillige gesucht. Bürgermeisterin Sarah Süß gibt diesem "interessanten Thema mit einem guten Zweck" gerne Raum in der Gemeinde. Die Eintrittsgelder kommen komplett dem Kranichschutz zugute.

Die Veranstaltungsmanagerin im Rathaus, Jacqueline Lewald, kümmert sich um den Vorverkauf der Karten, der donnerstags von 14 bis 17 Uhr bei ihr im Schulamt stattfindet oder bei telefonischer Vorbestellung (05204/997-184) oder von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr bei EMG an der Beerenstraße 5 (05204/87190-0). Zudem werden 25 Freikarten zur Veranstaltung für Schulklassen oder Jugendgruppen verlost. Interessierte melden sich ebenfalls bei Jacqueline Lewald.