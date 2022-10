Kreativer Auftakt von Steinhagener Veranstaltungsreihe

Mehr als 30 farbenfrohe Aquarell- und Acrylmalereien schmücken in den kommenden Tagen das Haus der Begegnung an der Brockhagener Straße.

Am Mittwochnachmittag wurde die liebevoll zusammengestellte Ausstellung der hauseigenen Malgruppe im Rahmen des Gartencafés offiziell eröffnet, was die diakonische Quartiersleiterin, Denise Broschat- Bohnenkamp, sichtlich freut. „Es ist eine ganz fröhliche Truppe. Einige Künstler sind dabei, aber auch Anfänger. In erster Linie geht es um die Freude am gemeinsamen Malen. Schön, dass sie nun ihre Werke ausstellen können“, so Broschat-Bohnenkamp, laut der sich die Malgruppe im Haus der Begegnung immer am zweiten Mittwoch des Monats von 9 Uhr bis 12 Uhr trifft.