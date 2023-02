Foto:

Im Zusammenhang mit der Reinigung weist die Gemeinde auf Folgendes hin: Nach einer Begehung am Mittwoch ist zur Reinigung von privaten Flächen, welche direkt an öffentliche Straßen und Flächen angrenzen, und im Rahmen der Gefahrenabwehr erfolgten, Folgendes festzuhalten:

Alle Straßen im betroffenen Gebiet mit angrenzenden Häusern sind mindestens einmal angefahren worden.

Wo bereits privat gereinigt wurde, wurden die Flächen überprüft, ob Nachreinigung erforderlich ist.

Einige Flächen konnten nicht gereinigt werden, weil a) die Grundstückseigentümer nicht angetroffen wurden, b) eine Reinigung durch parkende Fahrzeuge nicht möglich war, c) die Flächen nicht zugänglich waren, d) die vorhandenen Schlauchlängen nicht ausreichend waren.

In Siedlungsbereich Finkenstraße bis Schwalbenweg und Zeisigweg wurden die privaten Flächen nicht gereinigt, da nach Begehung der ebenerdigen befestigten Flächen keine Benetzung festgestellt wurde.

Eine Nachreinigung aufgrund minimaler Rückstände erfolgt nicht.

Weitere Bedarfe können die Eigentümerinnen und Eigentümer an diesem Donnerstages , 16. Februar, anmelden (Hotline: 05204/ 997-0). Danach sind keine weiteren Anmeldungen zur Reinigung von privaten Flächen, die an öffentliche Flächen angrenzen, und im Zuge der Gefahrenabwehr erfolgten, mehr möglich.