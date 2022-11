Kriegsbeute wird zum Geschenk

Steinhagen

„Mein Cello stammt nicht aus einer magischen Geigenbauwerkstatt sondern ist Produkt kollektiver Arbeit in einer Manufaktur. Es stammt also aus einfachen Verhältnissen und wurde mit vereinten Kräften hergestellt. Insofern passt es wohl sehr gut in mein Leben, meine Arbeit und meine Visionen“. Dieses Fazit steht am Ende einer Recherche über die Herkunft des geliebten Instruments, „das alle schrägen Ideen mitgemacht hat und einfach wunderschön klingt“.

Von Johannes Gerhards