Kult-Veranstaltung in Steinhagen

Ströher Fittkefest am 24. und 25. September

Steinhagen

Endlich krähen wieder Hähne, gurren Tauben und schnattern Enten auf der Wiese am Mönchsweg – denn endlich findet am kommenden Wochenende, am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, wieder das Ströher Fittkefest statt.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold