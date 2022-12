Kulturwerk Steinhagen stellt sich neu auf

Das Steinhagener Kulturwerk hat einen neuen Vorstand mit vielen neuen Mitgliedern - das fängt beim Vorsitzenden an: Detlef Temme hat Prof. Dr. Rüdiger Noelle abgelöst. Vor neun Tagen ist das Gremium gewählt worden, bei der ersten Vorstandssitzung stellten sich die Aktiven auch öffentlich vor.

"Ich bin sehr dankbar, dass es im Kulturwerk weitergeht", sagte Temme: "Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass der Verein nach über 50 Jahren des Bestehens und nur drei Monate nach dem Tod der damaligen Mitgründerin Helga Godt nicht untergeht." Tatsächlich war der Hilferuf des alten Vorstands gehört worden: „Wir brauchen neue Leute, weil wir sonst im nächsten Jahr Vorstandsposten nicht mehr besetzen können", hatte Rüdiger Noelle im Juni appelliert. Detlef Temme, früherer Steuerberater, heute etwa als CDU-Kreistagsmitglied und ehrenamtlicher Richter aktiv, hatte sich angesprochen gefühlt. "Ich wollte vor Jahren schon mal im Kulturwerk tätig werden, aber hatte mich damals gefragt, was ich dem Verein überhaupt bieten könnte", sagt der 59-Jährige, der sich selbst als Theaterliebhaber bezeichnet und vor einigen Jahren in Gütersloh einer Laienspielgruppe angehörte. Eine Tourneestation war damals das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Steinhagen.