Landwirte beklagen fehlende Planungssicherheit

Ob Stall-Umbauten angesichts der Tierwohl-Regelungen oder Pflanzenschutz und Düngung: Viele Landwirte müssen sich weiterhin mit fehlender Planungssicherheit plagen. Das wurde am Donnerstagabend auch bei der Jahreshauptversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Steinhagen-Brockhagen-Kölkebeck deutlich.

Landwirtschaftlicher Ortsverband Steinhagen-Brockhagen-Kölkebeck kommt wieder in Präsenz zusammen

Foto: NABU / Helge May

Nach der zweijährigen coronabedingten Pause konnte das Treffen wieder in Präsenz in der Gaststätte Wolkenstein in Brockhagen stattfinden – und die Resonanz war groß. Unter den Gästen begrüßten die Ortsverbandsvorsitzenden Marco Torspecken und Lennart Landwehr auch den neuen Wirtschaftsförderer der Gemeinde Steinhagen, Benjamin Schulz, und vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband dessen Geschäftsführerin des WLV-Kreisverbandes, Verena Freyda.