Lesereihe Heimaten in der Gemeindebibliothek Steinhagen gestartet

Steinhagen

Ein Fuchs tanzt im Schnee und eine fußlose Taube verbringt den Jahreswechsel in einem Karton. Doch noch seltsamer als die Tiere benehmen sich die Menschen im kleinen Dorf in Ostdeutschland, das Schauplatz des Romans „Vierunddreißigster September“ ist. Dessen Autorin Angelika Klüssendorf las nun in der Gemeindebibliothek Steinhagen und eröffnete damit auch die zweite Runde der Lesungsreihe „Heimaten“.

Von Kerstin Panhorst