Liebe auf den allerersten Blick

Lange mussten sie nicht überlegen: „Es war die viel zitierte Liebe auf den ersten Blick!“, schwärmen Simone Krähe (54) aus Friedrichsdorf und Peter Anft (56) aus Steinhagen. Jetzt hat das Paar in Steinhagen standesamtlich geheiratet.

Dabei ist ihre Beziehung noch ganz frisch: Erst vor drei Monaten haben sich die Einzelhandelskauffrau, die im Drogeriemarkt und im Impfzentrum arbeitet, und der bei Bille in Brockhagen Angestellte über das Internet kennengelernt.

Es folgte das erste Treffen in Steinhagen – und am Freitag wurde standesamtlich geheiratet.

In seiner Freizeit unternimmt das Paar gerne Spaziergänge und Fahrradtouren oder besucht Konzerte, so wie erst kürzlich von Joel Brandenstein oder Wincent Weiss. Doch am Freitagabend wurde erst einmal mit Familie und Freunden ausgiebig im Steinhagener Café Hexenbrink gefeiert.