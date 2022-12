Literarischer Advent bei Hörmann Amshausen

Seine Zeit als Gemeindebeschreiber in Steinhagen ist seit Ende Juni zwar vorbei. Doch im Rahmen des Literarischen Adventskalenders ist Jascha Riesselmann für ein Gastspiel zurückgekehrt.

Gemeindebeschreiber Jascha Riesselmann liest in der Werkshalle

Er holte das nach, was im Frühjahr im Rahmen des vom Land geförderten Dritte-Orte-Projekts „Kultur am Kirchplatz“ zeitlich nicht mehr geklappt hat: eine Lesung bei der Firma Hörmann in der Werkshalle.

"Sterntaler-Harfe" kommt nicht Foto: Für diesen Dienstag gibt es eine Programmänderung im Literarischen Adventskalender: Da Märchenerzählerin Michaela Brinkmeier, die „Sterntaler-Harfe“, krank geworden ist, gestaltet das Vorleseteam um 19 Uhr die „Adventslichtergeschichten “ in der Gemeindebibliothek. ...

35 Interessierte hörten sich im nüchternen Ambiente der Produktionsstätte von Garagentoren, aber mit einem Becher Punsch aus der Hörmann-Kantine „eine etwas andere Variante des Literarischen Adventskalenders“, wie Gemeindebibliothekarin Manuela Heinig sagte, an.

Jascha Riesselmann las einige Texte, die in seiner Zeit als Gemeindebeschreiber entstanden sind. Er hatte aber auch einiges neu verfasst für die Veranstaltung: Texte passend zum Winter und zur Adventszeit.