„Man kann ja nicht das Virus anschreien“

Steinhagen

Da hat sich viel aufgestaut in den vergangenen Monaten: Ihr letztes Jahr in der Schule – „das sollte doch eigentlich das beste Schuljahr von allen sein“, sagt Arina Pucker (18). Doch davon kann keine Rede sein, wenn man seit einem Jahr im Distanz- und Wechselunterricht ist, die Freunde nicht trifft und die Abi-Vorbereitungen in einer ewigen Schleife aus Videokonferenzen und in Abgeschiedenheit büffeln über die Bühne gehen – ohne Lerngruppen, ohne Highlights wie Motto-Woche, Partys, „Abi on Stage“ und alles, was sonst dazu gehört, wenn man von einer so langen und wichtigen Phase des Lebens Abschied nimmt.

Annemarie Bluhm-Weinhold