Matthias-Claudius-Haus Steinhagen hat neue Leitung

Nadine Oenhausen (40) ist die neue Leiterin des Matthias-Claudius-Hauses in Steinhagen. Für die nächsten anderthalb Jahre vertritt sie Katharina Fagan, die sich in die Babypause verabschiedet hat.

Aufgewachsen ist Nadine Oenhausen in Altenbeken, wohnhaft in Hannover - aber für die Zeit der Vertretung im Matthias-Claudius-Haus hat sie auch eine Wohnung in Steinhagen. Die neue Hausleiterin kommt eigentlich aus der Physiotherapie. Schon da sei sie im Pflegeheim und in der Gerontopsychiatrie tätig gewesen.