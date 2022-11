Polizeibekannte Bielefelderin (17) sitzt in U-Haft

Steinhagen/Bielefeld

Nach der Messerstecherei am Bahnhof in Steinhagen sitzt eine polizeibekannte 17-jährige Bielefelderin in Untersuchungshaft. Der wegen einer derartigen Gewalttat bereits einschlägig vorbestraften Jugendlichen wird von der Staatsanwaltschaft unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Ermittlungen einer Mordkommission dauern an.

Von Jens Heinze