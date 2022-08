Ministerin besucht die Realschule Steinhagen

Wann hat die Steinhagener Realschule schon mal eine Bildungsministerin zu Gast gehabt? Kaum im Amt hat sich Dorothee Feller aufgemacht, die unterschiedlichsten Schulformen in NRW kennenzulernen. An der Realschule sprach sie etwa über ihr Corona-Konzept ebenso wie über den Hauptschulbildungsgang, den nur zwei Schulen in OWL und etwa ein gutes Dutzend im Land anbieten.

Aktenstudium ist wichtig. „Aber ich will möglichst viele Eindrücke sammeln“, sagt NRW-Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller. Und so ist sie auf Bildungsreise durchs Land und durch alle Schulformen – Mittwoch im Ruhrgebiet, Donnerstag in OWL, Freitag im Sauerland . In Steinhagen besuchte sie am Donnerstagmittag die Realschule, wo sie mit leichter Verspätung von Schulleiter Frank Kahrau in Empfang genommen wurde und mit noch mehr Verspätung gut 75 Minuten später wieder aufbrach. Denn die Ministern nahm sich Zeit – vor allem für die elf Schülerinnen und Schüler, die die Besonderheiten ihrer Realschule schilderten.