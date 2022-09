Mit voller Energie in den Austausch

Für ein paar Minuten steht Victor Molkenboer am Freitag ganz allein auf dem Balkon des Steinhagener Rathauses, um bei einer seiner obligatorischen Zigarillo-Pausen kurz in sich zu gehen. Beste Gelegenheit, in Ruhe mit ihm zu plaudern. Auf dem Vorplatz wehen die niederländische und die deutsche Flagge. Molkenboer zieht am Zigarillo, blickt Richtung Vorplatz, hält inne und bringt es dann auf den Punkt: „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, voneinander zu lernen“, sagt der Bürgermeister von Woerden. Und meint vor allem die aktuellen Energiefragen.

