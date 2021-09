Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Steinhagen

Eine besondere Art der Innenstadtbelebung ist am Samstag in Steinhagen zu erleben gewesen. Neben einer bunten Melange an hörenswerten Straßenmusikern – eingeladen vom Verein „Kultur am Kirchplatz“ – fand auch das Spielfest für Kinder zum Weltkindertag zwischen Markt- und Dorfplatz statt.

Von Gabriele Grund